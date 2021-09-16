Россия и Египет согласовали выплаты семьям погибших в авиакатастрофе над Синаем

Посольство России в Каире договорилось с египетскими коллегами о выплатах семьям погибших в крушении самолета «Когалымавиа» в 2015 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В настоящее время, согласно сообщению, прорабатываются детали порядка осуществления выплат. В МИД выразили надежду, что представители египетских турпредприятий смогут оперативно согласовать этот вопрос с родственниками погибших. Также в ведомстве отметили, что продолжать оказывать содействие.

Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение в Египте 31 октября 2015 года, погибли все, кто был на борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа.

