Россия готовится к запуску рынка углеродных единиц

26 сентября на Национальной товарной бирже, которая входит в группу Московской биржи, впервые прошли торги углеродными единицами наряду с пшеницей и рапсом. В ходе товарного аукциона, по сообщению биржи, было заключено две сделки, продано 20 углеродных единиц, средневзвешенная цена составила 1 000 руб. При этом эксперты отмечают, что говорить о том, что в России запущен рынок углеродных единиц, пока рано.

Комментируя первую сделку с российскими углеродными единицами, представители Российского энергетического агентства и Национальной товарной биржи выразили удовлетворение. Старт дан, инфраструктура показала свою готовность. Действительно, без создания институциональных условий и инфраструктуры рынок не запустишь. И в этом направлении большинство «кирпичиков» в качестве основы инфраструктуры углеродного рынка в России действительно создано.

Например, был принят федеральный закон об ограничении выбросов парниковых газов, а при участии Московской биржи и Газпромбанка создан национальный реестр углеродных единиц.

Наряду с нормативными условиями и реестром углеродных единиц утверждены параметры отчета по климатическим проектам, а также аккредитованы в Россакредитации органы валидации и верификации парниковых газов. То есть формально для запуска рынка углеродных единиц в России уже есть все.

При этом первая биржевая сделка по углеродным единицам показала, что для функционирования рынка в этом списке не хватает важнейших драйверов. Чтобы эксперименты и пилотные проекты стали рынком, нужны спрос, ликвидность и прозрачность. Причем все три составляющие связаны между собой.

Со спросом на внутреннем рынке пока непонятно. Ситуация для использования нового актива не самая благоприятная. Поэтому хочется верить представителю биржи, который после первой сделки сказал, что спрос есть.

С ликвидностью, конечно, дела посложнее, потому что она возникает при соответствующих объемах актива в обращении и хорошем вторичном рынке. А наполнять этот рынок активами могут только эмитенты — то есть те, кто в реальности делает климатические проекты, потом верифицирует отчетность и после подтверждения положительных результатов по сокращению выбросов СО2 регистрирует на себя в реестре углеродные единицы.

Прозрачность, к сожалению, сейчас очень слабое место. Минэкономразвития выступает за отсрочку введения обязательной верификации климатической отчетности, чтобы не обременять в моменте компании и дать переходный период.

Также для допуска к обращению российских углеродных единиц на международных площадках нужно, как минимум, чтобы верификатор был признаваем в зарубежных торговых системах, пока об этом ничего не известно.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/rossiyskie-uglerodnye-edinicy









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