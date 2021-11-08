Россию ждёт масштабная цифровая трансформация в соцсфере и промышленности

В Российской Федерации появится единая цифровая платформа в социальной сфере. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, благодаря цифровой трансформации социальной сферы поддержка будет оказываться быстро и просто.

Это одно из стратегических направлений, утверждённых кабинетом министров. Мишустин уточнил, что в течение последующих 10 лет необходимо будет воплотить в жизнь четыре проекта. Систему социального обеспечения и трудовых отношений предполагается усовершенствовать за счет применения искусственного интеллекта, технологий больших данных.

На выходе помощь государства должна стать более адресной и проактивной, чтобы гражданин мог воспользоваться ей «без лишней волокиты и обращений в ведомства», подчеркнул премьер-министр. Единая цифровая платформа в соцсфере даст возможность получать меры поддержки, учитывая жизненную ситуацию, используя принципы социального казначейства. «Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Кроме того, правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В результате, по словам премьер-министра, будет выпускаться не менее 70% высокотехнологичной продукции.

