Россию ждёт масштабная цифровая трансформация в соцсфере и промышленности
В Российской Федерации появится единая цифровая платформа в социальной сфере. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, благодаря цифровой трансформации социальной сферы поддержка будет оказываться быстро и просто.
Это одно из стратегических направлений, утверждённых кабинетом министров. Мишустин уточнил, что в течение последующих 10 лет необходимо будет воплотить в жизнь четыре проекта. Систему социального обеспечения и трудовых отношений предполагается усовершенствовать за счет применения искусственного интеллекта, технологий больших данных.
На выходе помощь государства должна стать более адресной и проактивной, чтобы гражданин мог воспользоваться ей «без лишней волокиты и обращений в ведомства», подчеркнул премьер-министр. Единая цифровая платформа в соцсфере даст возможность получать меры поддержки, учитывая жизненную ситуацию, используя принципы социального казначейства. «Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется», - подчеркнул Михаил Мишустин.
Кроме того, правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В результате, по словам премьер-министра, будет выпускаться не менее 70% высокотехнологичной продукции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
- В Курске 55 тысяч человек остались без горячей воды из-за аварии
- В Екатеринбурге родители дистанционно обучающихся школьников устроили протест у мэрии
- Тимошенко обвинила власти Украины в осознанном убийстве граждан
- Российско-украинская команда NAVI победила в турнире по CS:GO
- Польша обвинила Минск в будущих жертвах на границе
- Два корабля ВМС США прибыли в порт Батуми
- В России выявили 39 400 новых случаев COVID-19
- Россию ждёт масштабная цифровая трансформация в соцсфере и промышленности
- Толпа мигрантов направилась к польской границе со стороны Белоруссии. Видео
- В Москве задержали двух россиян, проглотивших 961 грамм кокаина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru