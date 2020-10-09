Российское ТВ показало фото ручной клади спутницы Навального без бутылки

Фотография багажа спутницы Алексея Навального Марии Певчих перед ее вылетом в Германию показана по российскому телевидению в программе «Вести. Дежурная часть». Судя по изображению, в поклаже нет бутылки воды, которую якобы взяли соратники оппозиционера из его гостиничного номера в Томске.

Сопровождавшие Навального в поездке по Сибири ранее утверждали, что вывезли бутылки из отеля, на поверхности одной из которых позднее в германии был якобы идентифицирован яд из группы «Новичок».

В программе также показан эпизод, как женщина, похожая на Марию Певчих, приобретает т бутылку в вендинговом аппарате. Кроме того, в сюжете было сказано, что у спутницы Навального есть недвижимость в центре столицы Великобритании. Утверждалось также, что Певчих обучали инструкторы спецвойск США.

Ранее в МВД сообщили, что в ручной клади Певчих в ходе предполетного досмотра в новосибирском аэропорту Толмачёво не было найдено никаких емкостей с водой более 100 мл. В данный момент следствие пытается установить местонахождение Певчих для опроса в связи с инцидентом с Навальным.

