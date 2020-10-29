Российское правительство одобрило налоговый вычет за спорт

Правительство Российской Федерации одобрило внесение изменений в Налоговый кодекс и закон о физкультуре и спорте, благодаря которым граждане смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, изменения позволят россиянам получить за занятия спортом налоговый вычет до 15 600 рублей в год.

Кроме того, Чернышенко назвал новую меру «шагом в правильном направлении», отметив, что российские власти нацелены к 2030 году вовлечь в спортивные занятия 70% населения страны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НалогиСпортНалоговый КодексПравительство России
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