Российское общество «Знание» организовало экскурсии с главами регионов страны
Российское общество «Знание» организовало познавательные лекции-экскурсии в разных точках страны. В рамках проекта самые активные участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена» уже посетили ряд знаковых мест в России.
Так, в городе-герое Севастополе для школьников и студентов Михаил Развожаев провел экскурсию по Константиновской батарее. Ребята узнали интересные факты из истории первой и второй оборон Севастополя, а также посетили историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35–я береговая батарея».
Для тридцати школьников и студентов из разных регионов страны также была организована экскурсия на Амурский газоперерабатывающий завод и космодром «Восточный». В мероприятии приняли участие глава Амурской области Василий Орлов, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев , глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.
Юрий Трутнев рассказал ребятам, какие перспективы развития у Дальнего Востока и что сегодня делается для того, чтобы реализовать потенциал регионов, повысить качество жизни.
Вице-премьер рассказал о создании условий для развития бизнеса на Дальнем Востоке, ответил на вопросы про поддержку туризма в регионе.
До этого свою встречу провел и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - на российском ледокольном судне «Андрей Вилькицкий», которое сейчас находится в Обской губе. Место для общения было выбрано неслучайно – участники говорили об освоении Арктики и стратегической роли северных территорий для всей страны.
А в прошедшие выходные глава Калининградской области Антон Алиханов провел свою экскурсию, 20 июня ребята посетили барк «Крузенштерн» и учебно-парусное судно «Седов».
В рамках проекта 26 июня ребятам на Камчатке представится уникальная возможность полететь на вертолете в Долину гейзеров с губернатором края Владимиром Солодовым. В Белгородской области в компании главы региона Вячеслава Гладкова школьники и студенты посетят Инновационный центр БИРЮЧ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Власти Подмосковья с 24 июня ужесточат ограничения по COVID-19
- Путин предложил Кадырову переизбраться на новый срок
- Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве
- Вожатую подмосковного лагеря обвинили в убийстве коллеги и арестовали
- Голикова рассказала, где в России выявили британский и индийский штаммы
- В Израиле снова ужесточили антикоронавирусные меры
- Минобороны РФ: Британский эсминец грубо нарушил конвенцию ООН
- Голикова предупредила россиян о риске путешествий в зарубежные страны
- Голикова: Турция примет меры в случае заболевания российских туристов
- СМИ: Защитник сборной России по футболу захотел повышения зарплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru