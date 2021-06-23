Российское общество «Знание» организовало экскурсии с главами регионов страны

Российское общество «Знание» организовало познавательные лекции-экскурсии в разных точках страны. В рамках проекта самые активные участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена» уже посетили ряд знаковых мест в России.

Так, в городе-герое Севастополе для школьников и студентов Михаил Развожаев провел экскурсию по Константиновской батарее. Ребята узнали интересные факты из истории первой и второй оборон Севастополя, а также посетили историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35–я береговая батарея».

Для тридцати школьников и студентов из разных регионов страны также была организована экскурсия на Амурский газоперерабатывающий завод и космодром «Восточный». В мероприятии приняли участие глава Амурской области Василий Орлов, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев , глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

Юрий Трутнев рассказал ребятам, какие перспективы развития у Дальнего Востока и что сегодня делается для того, чтобы реализовать потенциал регионов, повысить качество жизни.

Вице-премьер рассказал о создании условий для развития бизнеса на Дальнем Востоке, ответил на вопросы про поддержку туризма в регионе.

До этого свою встречу провел и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - на российском ледокольном судне «Андрей Вилькицкий», которое сейчас находится в Обской губе. Место для общения было выбрано неслучайно – участники говорили об освоении Арктики и стратегической роли северных территорий для всей страны.

А в прошедшие выходные глава Калининградской области Антон Алиханов провел свою экскурсию, 20 июня ребята посетили барк «Крузенштерн» и учебно-парусное судно «Седов».

В рамках проекта 26 июня ребятам на Камчатке представится уникальная возможность полететь на вертолете в Долину гейзеров с губернатором края Владимиром Солодовым. В Белгородской области в компании главы региона Вячеслава Гладкова школьники и студенты посетят Инновационный центр БИРЮЧ.

