Российским регионам пообещали «метеокачели»

Ряду российских регионов предрекли «метеокачели» из-за мощного скандинавского циклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По словам главы ситуационного центра, циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами затронет Калининградскую, Ленинградскую и Псковскую области, а также юг Карелии. Эти регионы ждёт потепление до 8-9 градусов и дожди.

Варакин добавил, что повышения температуры стоит ожидать и в Новгородской области, а также на северо-западе Тверской области.

Скандинавский циклон принесёт в Москву и Подмосковье небольшие осадки. По словам метеоролога, столичный регион также ожидает облачная погода.

Синоптики прогнозируют, что «метеокачели» начнутся с 18-19 ноября.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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