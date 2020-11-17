Российским регионам пообещали «метеокачели»
Ряду российских регионов предрекли «метеокачели» из-за мощного скандинавского циклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
По словам главы ситуационного центра, циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами затронет Калининградскую, Ленинградскую и Псковскую области, а также юг Карелии. Эти регионы ждёт потепление до 8-9 градусов и дожди.
Варакин добавил, что повышения температуры стоит ожидать и в Новгородской области, а также на северо-западе Тверской области.
Скандинавский циклон принесёт в Москву и Подмосковье небольшие осадки. По словам метеоролога, столичный регион также ожидает облачная погода.
Синоптики прогнозируют, что «метеокачели» начнутся с 18-19 ноября.
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