Российским пенсионерам пересчитают прожиточный минимум

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что пенсии в России не позволяют обеспечить достойную жизнь. «Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить», — сказал тогда председатель правительства.

Экономист Михаил Делягин предположил в эфире НСН, что с премьер-министром случилось что-то из ряда вон выходящее.

