Российским пенсионерам пересчитают прожиточный минимум
Минтруд РФ поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров. Такая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке отмечается, что мера позволит исключить необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума россиян, пишут argumenti.ru.
Также авторы инициативы полагают, что нововведение гарантирует надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров, отмечает Газета.ру.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что пенсии в России не позволяют обеспечить достойную жизнь. «Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — еще и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить», — сказал тогда председатель правительства.
Экономист Михаил Делягин предположил в эфире НСН, что с премьер-министром случилось что-то из ряда вон выходящее.
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