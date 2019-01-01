Российским отцам заплатят за третьего ребёнка

Российским мужчинам могут начать выплачивать субсидии после рождения третьего ребёнка. Об это пишут «Известия» со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

В докладе подчёркивается, что новая субсидия будет выплачиваться, если дети растут в одной семьи, которая живёт в зарегистрированном браке.

При этом «отцовский капитал» не будет исключать выплату материнского и будет примерно равен ему по размеру выплат, то есть составит около 453 тысячи рублей, сообщает Москва 24.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН поддержал обсуждаемую в правительстве идею выплаты за рождение первого ребёнка.

