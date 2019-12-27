Российским автовладельцам предложили новую страховую опцию

Компания «Ингосстрах» запустила специализированный экспресс-продукт каско. В рамках предложения автолюбители могут подобрать необходимую комбинацию рисков по фиксированным тарифам без необходимости предварительного осмотра автомобиля.

Страхователем по договору может выступать как физическое, так и юридическое лицо. На страхование принимаются б/у автомобили возрастом до 7 лет, а также новые транспортные средства. Доступный срок страхования – 1 год, при страховании через дилерский и банковский каналы – до 7 лет. Полис доступен для оформления на всей территории России, за исключением ЮФО (кроме Астрахани и Астраханской области).

Заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании «Ингосстрах» Станислав Олейников рассказал НСН о деталях предложения.

«Мы стараемся предлагать продукты, отвечающие реальным потребностям клиентов. Тщательный анализ рынка показал необходимость в удобном и адаптивном продукте, предоставляющем необходимую защиту автовладельцам. В основе эволюции каско в «Ингосстрахе» лежит фокус на новые технологии и стремление обеспечить максимально возможный уровень комфорта для клиентов», - отметил он.

Клиент может подобрать любую комбинацию из различных рисков при страховой сумме от 400 до 800 тысяч рублей, таких как «Стихийные бедствия», «Повреждение отскочившим/упавшим предметом», «Полная гибель автомобиля в результате ДТП», «Угон», «ДТП по вине третьих лиц», «ДТП по вине страхователя». Стоимость полиса составляет от 1 000 до 43 000 рублей.

В качестве дополнительных услуг в продукт могут быть включены опции: «Выезд эксперта на место страхового случая»; «Техническая помощь на дороге»; «Гарантия мобильности», предусматривающая получение промокодов на поездки такси и каршеринга; «Страхование личных вещей в автомобиле».

