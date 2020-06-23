Российский суд вновь отказал в освобождении Майклу Калви

Первый апелляционный суд отказал основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела в апелляционной жалобе на содержание под домашним арестом. На заседании судья со ссылкой на жалобу защиты сообщил, что у Калви обнаружено онкологическое заболевание. По мнению адвокатов, суд, продлевая его арест, нарушил принципы гуманности. По словам самого Майкла Калви, 20 марта он был прооперирован, а исследования показали злокачественный характер обнаруженной у него опухоли. Врачи рекомендуют ему помимо приема препаратов ежедневные прогулки, - заявил он. Калви и нескольких его партнеров по фонду Baring Vostok обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают. Калви связывает уголовное дело против него с акционерным конфликтом.

Еще на прошлогоднем экономическом форуме в Петербурге дело Майкла Калви – одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику – прокомментировал президент России. Владимир Путин выразил надежду на то, что дело основателя фонда Baring Vostok будет расследовано «прозрачно, понятно» и с учетом мнений тех, кто защищает его позицию:

«Ему инкриминируют хищение 2,5 млрд. Это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения, вот и все (…) Пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными, в том числе и г-н Калви», - заявлял Путин.

Там же, на питерском форуме, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что арест Калви стал шоком для российской экономики. По его словам, в результате отток капитала из России удвоился. Глава Счётной палаты подчеркнул, что 70% бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным. Ситуация с Калви это продемонстрировала: с одной стороны, его репутация в России неоспорима, а с другой, его «почему-то держат под арестом».

В свою очередь, глава «Роснано» Анатолий Чубайс отмечал в этой связи, что список дел, которые могли быть решены в арбитраже, «бесконечен: от позорного дела Серебренникова до не менее позорного дела Калви. И между ними сотни тысяч, которых мы не видим», - заявлял Чубайс, призывая прекратить открывать уголовные дела там, где можно решить вопрос без таковых. Бизнес-омбудсмен Борис Титов также называл дело Калви «корпоративным спором», отмечая, что привлечение в такие споры силовиков недопустимо и неэтично.

Как неэтично и лишать тяжелобольного человека возможности следовать рекомендациям медиков, уподобляясь тем, кто отказывает в полноценной медпомощи россиянам, заключенным в американских тюрьмах. Можно сколько угодно и совершенно по делу клеймить с трибуны МИДа американскую пенитенциарную систему, отказывающую в гуманном отношении, например, к Ярошенко и Буту, но когда в твоей стране происходит практически то же самое, эти речи звучат как-то фальшиво.

