Российский союз ректоров не исключил тестирование студентов на COVID-19
Российский союз ректоров не исключает введения тестирования студентов на коронавирус, передает ТАСС слова президента Российского союза секторов, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.
При этом отмечается, что российские вузы будут заселять студентов в общежития без сертификата о вакцинации, но со временем возможное введение ПЦР-тестов.
Также на данный момент обсуждается возможность приема в российские вузы студентов из всех стран, даже при условии закрытых границ.
Садовничий отметил, что вузы готовы начать учебный год в очном формате, но после некоторые занятия можно будет перевести в дистанционный формат.
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