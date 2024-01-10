Российский паспорт занял 51 место в рейтинге самых привлекательных в мире

Паспорт гражданина России занял 51-ое место в общемировом рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley&Partners. Рейтинг представлен на официальном сайте фирмы.

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Высшую строчку рейтинга занимают шесть государств, паспорт которых позволяет без визы посещать наибольшее число стран. Среди них Франция, Германия, Италия, Испания, Япония и Сингапур.

В предыдущем докладе компании, который был представлен в июле 2023 года, паспорт гражданина РФ занимал 49 место. При этом число стран и территорий, доступных обладателям российского паспорта без визы, увеличилось со 115 до 119.

Ранее президент Владимир Путин предоставил гражданство РФ потомку императрицы Екатерины II Андрею Калагеорги, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПаспортГражданство РФ

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