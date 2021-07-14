Российский паралимпиец заявил о важности создания доступной среды для всех
Член Общественной палаты России, общественный деятель, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса», паралимпиец Сергей Бурлаков в эфире Вести ФМ заявил, что создание доступной среды необходимо не только для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
По его словам, это нужно всем категориям граждан. Он привёл в пример пандусы, которые необходимы не только инвалидам, но они родителям с колясками, а также пожилым людям.
Комментируя сбор «Единой Россией» предложений для Народной программы о повышении качества жизни людей с ОВЗ Бурлаков отметил, что пространство изначально должно создаваться доступным, чтобы через какое-то время не пришлось что-то придумывать и переделывать уже сделанное.
Также паралимпиец вспомнил о довольно абсурдных требованиях для получения или пролонгации инвалидности, например, о необходимости подтверждать отсутствие конечности.
Ранее представитель движения «МотоМосква» Андрей Иванов, заявил, что больным или травмированным россиянам можно разрешить парковаться на местах для инвалидов, сообщает RT.
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