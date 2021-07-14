Российский паралимпиец заявил о важности создания доступной среды для всех

Член Общественной палаты России, общественный деятель, рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса», паралимпиец Сергей Бурлаков в эфире Вести ФМ заявил, что создание доступной среды необходимо не только для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

По его словам, это нужно всем категориям граждан. Он привёл в пример пандусы, которые необходимы не только инвалидам, но они родителям с колясками, а также пожилым людям.

Комментируя сбор «Единой Россией» предложений для Народной программы о повышении качества жизни людей с ОВЗ Бурлаков отметил, что пространство изначально должно создаваться доступным, чтобы через какое-то время не пришлось что-то придумывать и переделывать уже сделанное.

Также паралимпиец вспомнил о довольно абсурдных требованиях для получения или пролонгации инвалидности, например, о необходимости подтверждать отсутствие конечности.

Ранее представитель движения «МотоМосква» Андрей Иванов, заявил, что больным или травмированным россиянам можно разрешить парковаться на местах для инвалидов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Единая РосиияРоссияОбщественная Палата РФИнвалиды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры