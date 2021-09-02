Российский мобильный интернет признали одним из самых доступных в мире
Аналитики компании StockApps выяснили, что в 2021 году генерируемый мобильными устройствами глобальный трафик достиг 66 эксабайт, сообщает РИА Новости.
По данным экспертов, это на 68% больше, чем в прошлом году, при этом более 70% трафика поступает с гаджетов на ОС Android и только 26% - на iOS.
Самым доступным аналитики признали, что самый доступный мобильный интернет в Израиле, где средняя стоимость мобильных данных составляет 5 центов за гигабайт. Также в ТОП-3 попали Италия и Россия — 27 центов и 29 центов, соответственно.
Ранее эксперты по информационной безопасности заявили, что признаками зловредного ПО на смартфоне могут являться перегрев устройства, расход большого объёма интернет-трафика, а также самостоятельная перезагрузка устройства, сообщает телеканал «МИР 24».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- Российский мобильный интернет признали одним из самых доступных в мире
- В ЕС рассказали о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией
- Захарова назвала неприемлемым отношение Google и Apple к российским законам
- Китай намерен создать Пекинскую фондовую биржу
- США выделят Украине более 45 млн долларов
- На Украине предложили новый вариант Минских соглашений
- Силы сопротивления обвинили талибов в провале переговоров по Панджшеру
- Развёртывание новой космической станции РФ начнётся через 5-6 лет
- В российских аэропортах внедрят регистрацию по единой биометрической системе
- Новак рассказал о желании «Роснефти» поставлять газ по «Северному потоку - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru