Российский мобильный интернет признали одним из самых доступных в мире

Аналитики компании StockApps выяснили, что в 2021 году генерируемый мобильными устройствами глобальный трафик достиг 66 эксабайт, сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, это на 68% больше, чем в прошлом году, при этом более 70% трафика поступает с гаджетов на ОС Android и только 26% - на iOS.

Самым доступным аналитики признали, что самый доступный мобильный интернет в Израиле, где средняя стоимость мобильных данных составляет 5 центов за гигабайт. Также в ТОП-3 попали Италия и Россия — 27 центов и 29 центов, соответственно.

Ранее эксперты по информационной безопасности заявили, что признаками зловредного ПО на смартфоне могут являться перегрев устройства, расход большого объёма интернет-трафика, а также самостоятельная перезагрузка устройства, сообщает телеканал «МИР 24».

