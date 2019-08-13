Российский МИД предупредил об отмене рейсов в Гонконг из-за протестов

В Министерстве иностранных дел РФ предупредили россиян об отмене ряда авиарейсов из России в китайский Гонконг в связи с нестабильной ситуацией из-за протестных акций. В ведомстве попросили связываться с авиакомпаниями для уточнения статусов своих рейсов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что ведомство продолжает следить за ситуацией. Ранее стало известно, что на 12 августа отменены все рейсы из Гонконга, так как протестующие атаковали аэропорт.

Напомним, в Гонконге протестные акции идут с июня. Митингующие выступают против внесенных поправок в закон об экстрадиции.

