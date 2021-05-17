Российский Красный Крест и Сбербанк завершат сбор средств для пострадавших при стрельбе в Казани
Центральный аппарат Российского Красного Креста (РКК) и правительство Республики Татарстан объявили о завершении открытого 11 мая сбора средств для пострадавших в результате нападения на школу в Казани.
По данным организации, на 14:00 понедельника, 17 мая, собрано 73 165 384 рубля.
По словам председателя РКК Павла Савчука, все средства направят на адресную помощь пострадавшим семьям по их индивидуальным потребностям, реабилитацию, организацию отдыха и санаторно-курортного лечения. В случае необходимости будут установлены памятники погибшим в трагедии в казанской школе.
«В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии 175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки. Также сейчас обсуждается вопрос с Правительством Татарстана и соответствующими банками о помощи в погашении имеющихся кредитов», — добавил Савчук.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил РКК и группу Сбербанк за инициативу и помощь, подчеркнув, что совместная работа с республиканским правительством поможет оперативно оказать помощь нуждающимся.
Кроме того, Минниханов отметил, что республика чувствует всеобщую поддержку, и выразил благодарность «каждому, кто не остался равнодушным к нашей беде».
Отчет о расходовании собранных средств будет ежемесячно публиковаться на сайте Российского Красного Креста. Организацию сбора на счет РКК и информирование россиян о возможности помочь обеспечил Сбербанк.
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