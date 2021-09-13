Российский консул посетила задержанного в Чехии россиянина Франчетти

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила россиянина Александра Франчетти, задержанного в Праге накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Николая Брякина.

Представитель посольства отметил, что дипмиссия «продолжает находиться в контакте» с задержанным россиянином, его родственниками и законным представителем защиты, сообщает RT.

Напомним, Франчетти задержали накануне в аэропорту чешской столицы. Активист поддерживал воссоединение Крыма с РФ и в 2014 году принимал участие в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. По данным полиции Чехии, россиянина задержали по выданному Украиной ордеру на арест, пишет «Свободная пресса». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания активиста.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Российское ПосольствоЗадержаниеЧехия
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