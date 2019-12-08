Геронтологи поставили под сомнение «три возраста старения»
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН объяснил, почему итоги исследования американских ученых о трех возрастах старения рано считать окончательными.
Ученые пришли к выводу, что старение человеческого организма разделено на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.
Уточняется, что первый этап старения наступает в 34 года, второй — в 60 лет, третий — в 78. Тaкое деление объясняется сдвигaми в белкaх жидкой чaсти крови, которые происходят в оргaнизме человекa в определенном возрaсте. В течение жизни изменяются 1379 из этих белков, a информaция о 373 из них может определить возрaст человекa с высокой точностью.
Причины скaчков концентрaций отдельных белков покa не известны.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что на основе единичного исследования стендфордских ученых рано строить целую теорию о трех возрастах старения человека.
«Жизнь – это способ существования нуклеотидов, которые составляют основу белков. Предпосылки для такого открытия были. Возрастные изменения синтеза белка отмечались уже давно у лиц старших возрастных когорт. Ученые из Стенфордского университета сейчас пытаются более жесткий критерий задать в своих исследованиях. Но опубликован только первичный материал. Строить на нем какую-то большую гипотезу, или, как у нас говорят, теорию старения, на мой взгляд, преждевременно. Нужно дождаться результатов, которые подтвердят выводы проведенного исследования или его опровергнут. Потому что одиночное исследование в современном мире не приносило пока еще желаемых результатов», - отметил эксперт.
Ранее НСН писала о результатах исседований ученых из Бостонского университета о способах борьбы с развитием деменции, приобретенного слабоумия. Риск возникновения заболевания можно, посвящая 2,5 часа в неделю физическими упражнениями.
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