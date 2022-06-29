Российский фильм «Капитан Волконогов бежал» покажут в Карловых Варах

Российский фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» представят на кинофестивале, который состоится в Карловых Варах. Об этом заявили организаторы мероприятия.

Ранее ряд украинских кинематографистов выразили протест в связи с включением российского фильма в программу фестиваля.



Тем временем, организаторы объяснили решение тем, что фильм стал одним из самых примечательных на Венецианском фестивале в прошлом году. По мнению организаторов, в сюжете фильма есть очевидные параллели с настоящим временем, несмотря на то, что действие картины происходит в 1938 году.







