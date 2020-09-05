Российский экс-бойфренд подал в суд на Наоми Кэмпбелл
Один из владельцев девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин намерен отсудить у бывшей возлюбленной, супермодели Наоми Кэмпбелл, три миллиона долларов, сообщает издание TMZ.
Согласно исковому заявлению, в такую сумму Доронин оценил стоимость его собственности, которую модель не стала ему возвращать. Также он пытается вернуть деньги, которые якобы дал взаймы Кэмпбелл.
Напомним, отношения Доронина и Кэмпбелл длились около пяти лет. Они расстались в 2013 году,уточняет РИА Новости.
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