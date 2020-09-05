Российский экс-бойфренд подал в суд на Наоми Кэмпбелл

Согласно исковому заявлению, в такую сумму Доронин оценил стоимость его собственности, которую модель не стала ему возвращать. Также он пытается вернуть деньги, которые якобы дал взаймы Кэмпбелл.

Напомним, отношения Доронина и Кэмпбелл длились около пяти лет. Они расстались в 2013 году,уточняет РИА Новости.

