Российский экс-бойфренд подал в суд на Наоми Кэмпбелл

Один из владельцев девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин намерен отсудить у бывшей возлюбленной, супермодели Наоми Кэмпбелл, три миллиона долларов, сообщает издание TMZ.

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Согласно исковому заявлению, в такую сумму Доронин оценил стоимость его собственности, которую модель не стала ему возвращать. Также он пытается вернуть деньги, которые якобы дал взаймы Кэмпбелл.

Напомним, отношения Доронина и Кэмпбелл длились около пяти лет. Они расстались в 2013 году,уточняет РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Шоу-бизнесСуд
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