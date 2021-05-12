Российских пользователей WhatsApp предупредили о недостаточной защите персональных данных

Персональные данные российских пользователей мессенджера WhatsApp недостаточно защищены, сообщает Роскомнадзор (РКН).

«Роскомнадзор обращает внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. <...> Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В РКН напомнили, что в каждом государстве разные стандарты безопасности хранения и обработки данных. В частности, в РФ и Европе действуют более строгие нормы, чем в США, на родине владельца мессенджера компании Facebook.

Согласно обновленному пользовательскому соглашению WhatsApp, все использующие мессенджер обязаны дать согласие на передачу данных Facebook: корпорация получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах.

Как отметили в РКН, до конца мая ведомство ожидает от мессенджера и компании-владельца подтверждения локализации данных российских пользователей на территории РФ. Если ответа не последует, Facebook и WhatsApp могут привлечь к административной ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере персональных данных.

