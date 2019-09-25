Российских футболисток шантажируют интимными снимками

В Сеть могут «утечь» интимные фотографии и видео, на которых запечатлены игроки женской сборной России по пляжному футболу. Как пишет сайт KP.Ru, злоумышленники шантажируют двух чемпионок Европы по пляжному футболу, угрожая обнародовать их эротические фото, если они не выкупят свои снимки.

Как заявили в штате сборной, что материалы пикантного характера с участием футболисток, вероятно, оказались в руках кибер-мошенников, когда те взломали аккаунты девушек в соцсетях и похитили оттуда «горячие» фото.

В связи с произошедшим спортсменки были вынуждены удалить свои страницы в социальных сетях. Теперь футболистки опасаются, что этот инцидент может повлиять на их дальнейшую карьеру, а также сказаться на репутации.

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Ранее НСН писала, что в Бразилии арестован мужчина, выдававший себя за футболиста Неймара. Как сообщает британская газета The Mirror, 30-летний Карлос Антонио Родригес, пользуясь своим сходством с нападающим «Барселоны», получал от женщин интимные фото и видео, а затем шантажировал их.

Одна из жертв мошенника рассказала полиции, что Родригес, представившись Неймаром, пообещал ей устроить фотосессию в популярных журналах и участие в реалити-шоу в обмен на интимные фотографии и видео. Когда со стороны псевдо-футболиста начался шантаж, девушка обратилась в полицию.

