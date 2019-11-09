Российские ученые изобрели прибор для определения напитков-фальсификатов
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) изготовили прибор, который за минуту позволяет определить в напитках наличие синтетических красителей, пишет РИА Новости.
«В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца», - пояснили разработчики.
Созданием прибора для экспресс-анализа соков и вина ученые занялись, когда к ним обратились за помощью коллеги из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП. Им потребовалось оборудование, способное оперативно распознавать фальсификат. Устройство создано на принципе изменения спектра поглощения электромагнитного излучения при наличии синтетических красителей в окрашенных жидкостях. Его назвали фотоспектрометрическим анализатором синтетических красителей. Применение нового оборудования значительно удешевляет экспертизу напитков и проводится в разы быстрее по сравнению с имеющимся методом.
Российские ученые не исключают, что прибор будет применяться на производстве и в быту.
Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал, какое игристое вино лучше пить в Новый год.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Российские ученые изобрели прибор для определения напитков-фальсификатов
- Иммунолог раскрыла секреты здоровья в холода
- Горбачев заявил, что не жалеет о перестройке
- В ДНР сообщили о завершении отвода войск из Петровского
- Российские кинокритики объяснили кассовый успех «Джокера»