Российские ученые изобрели прибор для определения напитков-фальсификатов

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) изготовили прибор, который за минуту позволяет определить в напитках наличие синтетических красителей, пишет РИА Новости.

«В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца», - пояснили разработчики.

Созданием прибора для экспресс-анализа соков и вина ученые занялись, когда к ним обратились за помощью коллеги из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП. Им потребовалось оборудование, способное оперативно распознавать фальсификат. Устройство создано на принципе изменения спектра поглощения электромагнитного излучения при наличии синтетических красителей в окрашенных жидкостях. Его назвали фотоспектрометрическим анализатором синтетических красителей. Применение нового оборудования значительно удешевляет экспертизу напитков и проводится в разы быстрее по сравнению с имеющимся методом.

Российские ученые не исключают, что прибор будет применяться на производстве и в быту.

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