Российские студенты смогут получать диплом в электронном виде в 2025 году
Диплом о высшем образовании можно будет получить в электронном формате наравне с традиционным бумажным с 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
Как напомнил зампред правительства, в апреле в России начался эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид, еще раньше стартовал эксперимент с цифровым дипломом.
«Там ситуация проще. Реестр дипломов существует, и в следующем году мы ожидаем принятия закона, благодаря которому электронный диплом будет иметь такой же статус, как и обычный бумажный», — указал Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что у студентов будет право выбрать формат полученного документа, при этом дипломы в электронном и бумажном виде будут равнозначны.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил об отмене в стране понятия «бакалавр» с 2025 года, будут введены понятия «высшее» и «специализированное высшее образование», напоминает Ura.ru.
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