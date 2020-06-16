Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Региональные департаменты образования закупают системы для оборудования школ системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, пишут «Ведомости». Работы выполнит входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации, за разработку систем видеонаблюдения для закупки отвечает компания фонда «Роснано» «Элвис-неотек».

Как отмечается в материале, общая сумма уже размещённых контрактов превышает 2 миллиарда рублей. По словам представителя «Элвис-неотек» Евгения Лапшева, для оснащения одного образовательного учреждения потребуется 20 камер. Они будут устанавливаться в коридорах, на лестницах, в залах, а также снаружи здания. Все элементы системы видеонаблюдения подключены к системе Orwell с модулем распознавания лиц NtechLab. Вносить лица сотрудников и учащихся в базу данных будут с их согласия.

Предполагается, что система наблюдения позволит выявить тех людей, которые не должны находиться на территории школы. В будущем её могут использовать в том числе для того, чтобы родители могли отслеживать посещение школы их ребёнком.

