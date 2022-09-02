По всей России прошли летние профориентационные школы
Федеральные каникулярные профориентационные школы для учащихся 5-11 классов прошли этим летом в 39 регионах России.
Более 15000 школьников приняли участие в сменах, направленных на раннюю профориентацию. Ребята могли выбрать обучение по одному из 6 актуальных направлений — техническому, естественно-научному, социально-гуманитарному, художественному, туристско-краеведческому и физкультурно-спортивному.
Специальное тестирование позволило выявить их профессиональные интересы, после чего ребята посетили практикоориентированные занятия, встретились с представителями разных профессий и сходили на экскурсии в крупные организации и предприятия своего региона.
За короткий срок обучения школьники могут освоить новые современные компетенции и получить первый опыт в интересующих их профессиях. Многие из участников выразили желание и дальше развиваться в тех направлениях, которые они выбрали.
Предстоящей осенью в период каникул учащиеся 5-11 классов могут также принять участие в дистанционных сменах по 30 актуальным направлениям.
Каникулярные профориентационные школы реализуются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Организатором выступают Министерство просвещения РФ совместно с Всероссийским центром художественного творчества и гуманитарных технологий.
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