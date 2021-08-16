Российские шаманы хотят создать «кодекс чести»

В ходе третьего Всероссийского съезда шаманов, прошедшего в Кызыле, было принято решение обратиться к правительству РФ с просьбой признать шаманизм традиционной религией России, сообщает РИА Новости.

«Во всей России число шаманов каждый год увеличиваются. Их около 4 тысяч», - сказал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

По его словам, в шаманизме нет различий по поводу вероисповедания или национальности.

«Шаман обязан помочь человеку, используя силы природы», - пояснил Кара-оол Допчун-оол.

На съезде также обсуждалась возможность создания «кодекса чести» шаманов, общероссийской религиозной организации шаманов, а также признания верований современных славянских язычников.

