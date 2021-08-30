Российские семьи рассказали, на что потратили «школьные» выплаты
Стало известно, как российские семьи распорядились выплатами в десять тысяч рублей на каждого школьника. Непосредственно на детей деньги потратили 76,2% семей, остальные потратили средства на собственные нужды. Об этом говорят данные опроса аналитического центра университета «Синергия», на который ссылается РИА Новости.
Чаще всего россияне тратили эти деньги на детскую одежду и обувь (49,2%), канцтовары (32,1%), электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).
Почти 70% уже израсходовали все средства, при этом три четверти родителей (74,7%). Также примерно две трети (68,2%) опрошенных заявили, что выплаты в десять тысяч рублей недостаточно.
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