Российские психиатры намерены лечить трансгендеров

Российские психиатры начнут лечить трансгендеров, следует из сообщения на сайте Российского общества психиатров.

Новые клинические рекомендации были разработаны после принятия закона, который запрещает смену пола без медицинских показаний. Врачей призывают предоставлять пациентам только психотерапевтическую поддержку.

Опубликованный вариант клинических рекомендаций уточняет работу со взрослыми пациентами с диагнозом «расстройство половой идентификации».

Ранее депутаты Государственной Думы одобрили поправку в семейное законодательство РФ об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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