Российские компании получат более 12 млрд рублей на субсидии за найм новых сотрудников

Фонд социального страхования получит более 12 млрд рублей на субсидии работодателям за каждого нанятого сотрудника. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на перечень предложений правительства РФ по изменению сводной росписи федерального бюджета на текущий год и плановый период 2022-2023 годов.

Как отмечается в документе, данная мера призвана снизить напряженность на российском рынке труда. За каждого нанятого сотрудника работодатель получит субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда, отмечает RT.

Уточняется, что выделенные на субсидирование средства были перераспределены за счет уменьшения бюджетных ассигнований на выплаты безработным россиянам из-за уменьшения их численности.

Как ожидается, подобные меры простимулируют российские компании и позволят трудоустроить около 220 тысяч граждан, отмечает «Свободная пресса».

