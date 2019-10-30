Российские губернаторы готовятся к Госсовету по зравоохранению

Руководители регионов России собрались в Калининградской области для обсуждения вопросов медицины на местах. Семинар-совещание в Светлогорске проходит в преддверии расширенного заседание президиума Госсовета РФ, который проведёт завтра президент Владимир Путин.

Как сообщает Ura.ru, всего туда съехались около 50 губернаторов. Организаторы даже опасались, что всем не хватит места в зале. Деловые заседания прошли по шести рабочим группам: здравоохранение, кадры, инфраструктура, первичное звено, цифровизация и финансы. Выработанные предложения будут озвучены к основной повестке на завтрашнем президиуме Госсовета.

Регионы, в частности заявят следующие темы: снижение младенческой смертности, проблемы сохранения медорганизаций в малых городах, чрезмерная загрузка врачей отчетностью, плохое состояние зданий под медучреждения и непрозрачность статистики.

Как отмечает РИА ФАН, в целом, губернаторы положительно оценили такой формат подготовки к заседанию Госсовета. По мнению глав регионов, обсуждения были конструктивными и эффективными.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, вопрос привлечения в регионы новых специалистов сегодня один из важнейших. Причём - как в первичном звене, так и в высокотехнологичной медицине. Ещё одна острая тема – различие уровня заработных плат на местах, что приводит к оттоку специалистов в регионы с более привлекательным уровнем оплаты труда.

