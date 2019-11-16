Российские эксперты получили официально приглашение восстановить Нотр-Дам

Российские эксперты официально приглашены французской стороной, чтобы участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара

«Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери... Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут», -цитирует РИА Новости заявление посла Франции в России Сильви Берманн.

Она также отметила, что оказалась под впечатлением «большого сострадания» со стороны россиян из-за пожара в Нотр-Даме.

Напомним, инцидент произошел 15 апреля, огонь в парижском соборе удалось погасить спустя 12 часов.

Ранее НСН оценила шансы на спасение архитектурного памятника.

