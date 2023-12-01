Российские дилеры назвали цену пикапа Tesla Cybertruck
Цена полноприводного пикапа с двумя моторами Tesla Cybertruck на российском рынке составит более 12 млн рублей с доставкой и оформлением.Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на дилерский центр Moscow Tesla Club, специализирующийся на импорте автомобилей Tesla.
По словам менеджера автосалона, при размещении заказа сегодня реальным сроком поставки станет III квартал 2024 года. Он пояснил, что полноприводный вариант в комплектации Long Range на 600 л.с. с запасом хода 547 км обойдется в 12,4 млн рублей, а трехмоторный вариант мощностью 845 л.с. будет стоить 15,1 млн рублей.
Отмечается, что заднеприводный пикап появится в продаже лишь в 2025 году, при этом клиент должен полностью оплатить автомобиль при заказе. Стоимость пикапа в дилерском центре «Авилон» начинается от 20 млн рублей.
Ранее автоэксперт Олег Осипов заявил в беседе с НСН, что иски к компании Илона Маска Tesla за аварию с участием автопилота никак не скажутся на репутации автопроизводителя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru