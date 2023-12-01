Российские дилеры назвали цену пикапа Tesla Cybertruck

По словам менеджера автосалона, при размещении заказа сегодня реальным сроком поставки станет III квартал 2024 года. Он пояснил, что полноприводный вариант в комплектации Long Range на 600 л.с. с запасом хода 547 км обойдется в 12,4 млн рублей, а трехмоторный вариант мощностью 845 л.с. будет стоить 15,1 млн рублей.

Отмечается, что заднеприводный пикап появится в продаже лишь в 2025 году, при этом клиент должен полностью оплатить автомобиль при заказе. Стоимость пикапа в дилерском центре «Авилон» начинается от 20 млн рублей.

Ранее автоэксперт Олег Осипов заявил в беседе с НСН, что иски к компании Илона Маска Tesla за аварию с участием автопилота никак не скажутся на репутации автопроизводителя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

