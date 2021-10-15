Российская студентка обнаружила затопленное на глубине 26 метров судно

Это произошло во время научно-исследовательской экспедиции на судне «Академик Борис Петров», в рамках которой ученые Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и студенты изучали рельеф морского дна в районе мыса Таран и нового газового терминала.

Во время одной из ночных вахт в 10 километрах от берега Куршской косы Родионова обнаружила на глубине 26 метров затопленный объект – военный корабль длиной в 51 метр и шириной восемь метров.

Как оказалось, этого объекта нет в реестре затопленных судов. При помощи цифровых технологий удалось создать 3-D модель судна, из которой видно, что на корме и баке есть пушки. Не исключено, что оно времен Первой или начала Второй мировой войны.

После внесения судна в реестр МЧС, начнется водолазное обследование на затопленном объекте.

Ранее участники экспедиции по поиску затопленных радиоактивных объектов в Северном Ледовитом океане нашли в Карском море контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщает РИА Новости.

