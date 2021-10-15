Российская студентка обнаружила затопленное на глубине 26 метров судно
Студентка БФУ имени Канта Евгения Родионова обнаружила недалеко от Куршской косы затопленное военное судно, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло во время научно-исследовательской экспедиции на судне «Академик Борис Петров», в рамках которой ученые Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и студенты изучали рельеф морского дна в районе мыса Таран и нового газового терминала.
Во время одной из ночных вахт в 10 километрах от берега Куршской косы Родионова обнаружила на глубине 26 метров затопленный объект – военный корабль длиной в 51 метр и шириной восемь метров.
Как оказалось, этого объекта нет в реестре затопленных судов. При помощи цифровых технологий удалось создать 3-D модель судна, из которой видно, что на корме и баке есть пушки. Не исключено, что оно времен Первой или начала Второй мировой войны.
После внесения судна в реестр МЧС, начнется водолазное обследование на затопленном объекте.
Ранее участники экспедиции по поиску затопленных радиоактивных объектов в Северном Ледовитом океане нашли в Карском море контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщает РИА Новости.
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