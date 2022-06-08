Российская сеть «Лэтуаль» продала свои активы на Украине
Российская сеть «Лэтуаль» продала на Украине свои активы - сеть магазинов Brocard и дистрибьютора в сфере товаров для красоты Hexagone. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Ассоциации ритейлеров Украины.
По данным агентства, бизнес приобрел французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding. Сделка состоялась 23 мая.
Отмечается, что новый владелец планирует продолжить развитие торговой сети. На начало 2022 года сеть Brocard имела около 100 магазинов в 26 городах Украины.
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