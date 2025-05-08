«Российская газета» запустила спецпроект «Победа и правда наша»
«Российская газета» запустила специальный проект, приуроченный к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Он получил название «Победа и правда наша», собрав воспоминания детей и ветеранов войны, факты о преступлениях нацистов против человечества и личные истории героев того времени.
«Победе нужна правда. Подтвержденная не только автографами советских солдат на Рейхстаге в мае 1945 года и приговором Нюрнбергского трибунала нацистам за их преступления против мира и человечности. Нужна работа нашей памяти, не поддающаяся современным фейкам и политическим попыткам переиначить подвиг победителей», - говорится в описании проекта.
Проект рассказывает о ключевых военных операциях советских войск, о Ялтинской конференции, показывает фотографии военных лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru