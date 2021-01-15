«Российская газета» опровергла свою новость о переходе главы ФСО Кочнева в ФСБ
«Российская газета» опровергла свою собственную информацию о том, что руководитель Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев якобы в ближайшее время перейдёт на работу в Федеральную службу безопасности. Теперь при переходе по ссылке на эту новость содержится запись о том, что издание опубликовало недостоверную информацию о кадровых перестановках в силовых ведомствах.
Редакция принесла извинения читателям. Сообщая о грядущих перестановках «Российская газета» ссылалась на источники в силовых структурах. Согласно первой публикации, ФСО вместо генерала армии Кочнева якобы может возглавить его 56-летний заместитель Алексей Рубежной – руководитель службы безопасности президента РФ.
При это издание указывало, что обозначенные возможные кадровые перестановки не связаны с какими-либо скандалами.
В конце прошлого года стало известно о самоубийствах двух офицеров ФСО в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал появившиеся утверждения, что причиной суицидов могли стать условия работы сотрудников. Представитель Кремля утверждал, что речь идёт о человеческой трагедии и личных причинах.
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