Авиакомпания S7 открыла продажу билетов за 200 рублей
Российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу субсидируемых авиабилетов на рейсы внутри страны по «семейным тарифам». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Цена билетов на определённые маршруты варьируется от 175 до 200 рублей, в стоимость входит и провоз багажа. Чтобы приобрести билеты по сниженным ценам при поиске билетов на сайте нужно указать как минимум одного ребёнка младше 18 лет и одного взрослого и отметить пункт «для семейной поездки». Среди доступных направлений Казань-Екатеринбург, Москва-Калининград и Иркутск-Сочи.
Сниженные цены на билеты будут доступны для рейсов с периодом пролёта до 30 ноября.
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