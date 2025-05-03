«Россети»: Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из самых крупных за 15 лет
Сбой в работе энергосистемы Московской области, произошедший накануне из-за снегопада, стал одним из самых крупных за последние 15 лет. Об этом заявил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор, слова которого приводит пресс-служба правительства Подмосковья.
Он сравнил вчерашнюю аварию на сетях в регионе с последствиями ледяного дождя в 2011 году. По словам Пятигора, в настоящий момент в Подмосковье в устранении последствий принимают участие примерно 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники. К тому же свыше 100 автономных источников питания обеспечивают электроснабжение социально значимых объектов, добавил он.
Отмечается, что по состоянию на утро 3 мая без электричества остаются 348 населенных пунктов и 18 тысяч человек. В «Россетях» сообщили, что в регионе уже восстановлены более 2,5 тысячи энергообъектов.
Ранее представители компании «Россети» пообещали восстановить электроснабжение в Подмосковье до конца дня 3 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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