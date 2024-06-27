Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии
Россельхознадзор обнаружил наличие сальмонеллы в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, в связи с чем было усилено контрольное мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией от указанного бразильского предприятия после выявления нарушения.
Ведомство также обратилось к компетентным органам Бразилии с запросом на проведение расследования для выяснения причин и принятия мер по предотвращению поставок продукции в Россию, не соответствующей стандартам Евразийского экономического союза и РФ.
В 2023 году поставки продукции данного предприятия уже были подвергнуты усиленному лабораторному контролю из-за обнаружения бактерии Listeria monocytogenes в свинине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru