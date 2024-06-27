Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии

Россельхознадзор обнаружил наличие сальмонеллы в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, в связи с чем было усилено контрольное мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией от указанного бразильского предприятия после выявления нарушения.

У отравившихся в суши-баре в Курске обнаружили сальмонеллу

Ведомство также обратилось к компетентным органам Бразилии с запросом на проведение расследования для выяснения причин и принятия мер по предотвращению поставок продукции в Россию, не соответствующей стандартам Евразийского экономического союза и РФ.

В 2023 году поставки продукции данного предприятия уже были подвергнуты усиленному лабораторному контролю из-за обнаружения бактерии Listeria monocytogenes в свинине, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев
ТЕГИ:БразилияРоспотребнадзорМясо

Горячие новости

Все новости

партнеры