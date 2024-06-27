Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии

Россельхознадзор обнаружил наличие сальмонеллы в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, в связи с чем было усилено контрольное мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией от указанного бразильского предприятия после выявления нарушения.