На Кубани демонтировали 90% танкера «Волгонефть-239»
5 марта 202514:53
В Краснодарском крае демонтировали 90% танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе мыса Панагия, сообщили в оперштабе Кубани.
Там отметили, что по итогам февраля судно разобрали на 70%. Еще на 20% - за четыре дня марта.
На сегодняшний день в искусственном озере, которое еще в конце января было техническим валом впритык к бортам судна, почти не осталось танкера.
Ранее правительство России выделило еще 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru