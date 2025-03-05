На Кубани демонтировали 90% танкера «Волгонефть-239»

В Краснодарском крае демонтировали 90% танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе мыса Панагия, сообщили в оперштабе Кубани.

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Там отметили, что по итогам февраля судно разобрали на 70%. Еще на 20% - за четыре дня марта.

На сегодняшний день в искусственном озере, которое еще в конце января было техническим валом впритык к бортам судна, почти не осталось танкера.

Ранее правительство России выделило еще 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море, напоминает RT.

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ФОТО: Оперштаб Краснодарского края
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский Край

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