Росприроднадзор и РФС дали старт всероссийской экологической акции
Всероссийская акция в защиту природы запущена по инициативе международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» и Российского футбольного союза. Она приурочена к старту четвертого сезона премии. Работы принимаются с 1 октября до 1 апреля.
Акция стартовала сегодня в Москве на территории Академии «Локомотив». Легенды отечественного футбола вместе с юными спортсменами посадили деревья и вывесили кормушки для птиц в российской столице.
Эстафету от них перехватят региональные Юношеские футбольные лиги. Команды облагородят улицы свыше 60 городов от Калининграда до Владивостока. В общей сложности в экологических акциях примут участие более 3 тысяч активистов. По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Светланы Радионовой, акция призвана показать, что экология – дело каждого.
«Хороший пример тоже заразителен. Масштабная акция второй год подряд объединяет детей и взрослых по всей стране. Спортсмены, их родители, друзья и тренеры выходят на улицы городов и показывают, что экопривычки и экологическое мышление – это здоровые ценности, такие же как занятия спортом, помощь слабому, командный дух», – отметила Радионова.
Участники акции займутся уборкой территорий, очисткой водоемов, высадкой деревьев и размещением кормушек для птиц. По словам президента РФС Александра Дюкова, экологическая эстафета также способствует объединению молодежи для участия в важных социальных инициативах.
«В проект активно вовлечена Юношеская футбольная лига – одно из крупнейших соревнований для детей и молодежи. Здорово, что Премия дает возможность найти единомышленников в разных городах и привлечь внимание к важнейшей для всего человечества теме экологии», – рассказал глава РФС.
Амбассадоры ЮФЛ и футбольная команда Премии «Экоумки» провели шоу-матч в поддержку экологии. После завершения дружеской встречи все участники получили подарки.
Заявки на участие в премии принимаются на сайте экологияделокаждого.рф. Итоги будут подведены в мае. Премия присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты в области сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе и популяризации экологической культуры.
Партнерами международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» выступают: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.
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