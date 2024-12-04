Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с неизвестным вирусом в Конго
Роспотребнадзор взял на контроль данные о случаях заболевания неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в провинции Кванго более 140 человек стали жертвами некоего вируса. У заразившихся зафиксированы похожие на грипп симптомы: высокая температура и сильная головная боль.
«Специалисты... держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в... Конго», — указали в федеральной службе.
Ранее СМИ сообщили, что в Конго 143 человека погибли от неизвестного вируса, который чаще поражает женщин и детей. Число зараженных продолжает увеличиваться, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru