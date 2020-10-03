Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в ночном клубе Gipsy

Специалисты столичного управления Роспотребнадзор выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе Gipsy на Болотной набережной Москвы, рассказал журналистам главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.

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В клубе на фоне ужесточения требований к проведению массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса выявили нарушение социального дистанцирования, организацию дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха. Теперь клуб будет оштрафован на сумму до 500 тыс. руб.

«В связи с выявленными нарушениями возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Заведению за выявленные нарушения грозит штраф до 500 тыс. руб. либо приостановление деятельности на 90 суток», - уточнил Шамиль Мустафаев.

Специалисты Роспотребнадзора планируют продолжить контрольные инспекции мест массового пребывания людей до нормализации эпидемиологической обстановки в городе.

Напомним, в столице с 5 октября 2020 г. работодатели в обязательном порядке должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, включая всех старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорМоскваКоронавирус
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