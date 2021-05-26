Роспотребнадзор: В Москве десятки ресторанов «Бургер Кинг» и KFC нарушают меры по COVID
В Москве несколько десятков ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» и KFC нарушают санитарные меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что за десять дней были проверены более ста ресторанов, из которых в 46 были обнаружены нарушения. Согласно ведомству, в ресторанах не обеспечивается социальная дистанция, отсутствует контроль наличия масок и перчаток у посетителей. Также нарушения как отсутствие маски зарегистрировано среди сотрудников заведений и курьеров по доставке еды.
В ведомстве были составлены административные протоколы по факту нарушений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Восемь человек стали жертвами стрельбы в Калифорнии
- Силы Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море
- Российская теннисистка Веснина не смогла вылететь во Францию на «Ролан Гаросс»
- В Белом доме потребовали более тщательного расследования происхождения COVID-19
- Air France отменила рейс в Москву из-за запрета полетов над Белоруссией
- В Москве задержали двоих высокопоставленных офицеров Росгвардии
- Instagram запустил возможность скрывать лайки
- В Нигерии пропали без вести более ста пассажиров перевернувшегося судна
- Российские хоккеисты обыграли Данию на чемпионате мира
- «Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru