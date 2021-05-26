Роспотребнадзор: В Москве десятки ресторанов «Бургер Кинг» и KFC нарушают меры по COVID

В Москве несколько десятков ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» и KFC нарушают санитарные меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что за десять дней были проверены более ста ресторанов, из которых в 46 были обнаружены нарушения. Согласно ведомству, в ресторанах не обеспечивается социальная дистанция, отсутствует контроль наличия масок и перчаток у посетителей. Также нарушения как отсутствие маски зарегистрировано среди сотрудников заведений и курьеров по доставке еды.

В ведомстве были составлены административные протоколы по факту нарушений.



