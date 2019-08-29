Роспотребнадзор: В Москве 98% торговых точек с шаурмой работают с нарушениями
Специалисты Роспотребнадзора проверили 66 уличных торговцев шаурмой, в 65 точках были выявлены нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Среди выявленных нарушений, в частности, отсутствие документов о безопасности продуктов, нарушения в сроках годности и условиях хранения, а также отсутствие медицинских осмотров у персонала.
«В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки», - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки начались после увеличение спроса на продукт в летний период, а также жалоб потребителей на отравления.
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