Роспотребнадзор усилит контроль за рыбой и морепродуктами из Черного моря

Для контроля за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов из Черного моря будут увеличены мощности по лабораторному исследованию продукции в Крыму и Краснодарском крае, а также повсеместно вводится усиленный контроль на наличие опасных веществ, заявили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».

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В ведомстве пояснили, что указанные меры вводятся для того, чтобы опасная для здоровья россиян продукция не попадала к ним на стол.

«Специалисты Роспотребнадзора провели уже 102 исследования», - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор заявил о несоответствии нормам проб морской воды в Анапе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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