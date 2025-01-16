Роспотребнадзор усилит контроль за рыбой и морепродуктами из Черного моря
Для контроля за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов из Черного моря будут увеличены мощности по лабораторному исследованию продукции в Крыму и Краснодарском крае, а также повсеместно вводится усиленный контроль на наличие опасных веществ, заявили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».
В ведомстве пояснили, что указанные меры вводятся для того, чтобы опасная для здоровья россиян продукция не попадала к ним на стол.
«Специалисты Роспотребнадзора провели уже 102 исследования», - говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор заявил о несоответствии нормам проб морской воды в Анапе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru