Роспотребнадзор сообщил о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований на выборах

Роспотребнадзор выявил 16 нарушений санитарно-эпидемиологических требований на голосовании в рамках выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

«В период с 17 по 19 сентября специалисты Роспотребнадзора осуществляли контроль за соблюдениями санитарно-эпидемиологических требований при проведении голосования», — подчеркнули в ведомстве.

Подтвержденные Роспотребнадзором нарушения были связаны с несоблюдением правил ношения масок или социальной дистанции.

В ведомстве подчеркнули, что выявленные нарушения были оперативно устранены, отмечает RT.

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. По итогам обработки 95,05% протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. В пятерку партий, которые сумели преодолеть пятипроцентный барьер для прохода в Думу, вошли КПРФ (19,20%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия - За правду» (7,43%), «Новые люди» (5,4%).

