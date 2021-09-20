Роспотребнадзор сообщил о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований на выборах
Роспотребнадзор выявил 16 нарушений санитарно-эпидемиологических требований на голосовании в рамках выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
«В период с 17 по 19 сентября специалисты Роспотребнадзора осуществляли контроль за соблюдениями санитарно-эпидемиологических требований при проведении голосования», — подчеркнули в ведомстве.
Подтвержденные Роспотребнадзором нарушения были связаны с несоблюдением правил ношения масок или социальной дистанции.
В ведомстве подчеркнули, что выявленные нарушения были оперативно устранены, отмечает RT.
Напомним, выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. По итогам обработки 95,05% протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. В пятерку партий, которые сумели преодолеть пятипроцентный барьер для прохода в Думу, вошли КПРФ (19,20%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия - За правду» (7,43%), «Новые люди» (5,4%).
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