Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемии свиного гриппа в Калининграде

Отмечается, что за последнюю неделю лабораторно подтверждено 152 случая, при этом 58 из них – это дети до 14 лет. Всего в Калининградской области с начала эпидемического сезона был подтвержден 221 случай гриппа, 91 - у детей, подчеркивает ведомство.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что свиной грипп был выявлен в 82 регионах России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

